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Наблюдается рост продаж подержанных автомобилей Mitsubishi

Экономика

В январе 2019 года подержанных Mitsubishi было продано на 19 машин больше, чем за аналогичный период прошлого года

Москва, 8 февраля 2019, 14:56 — REGNUM  Рост продаж подержаных автомобилей марки Mitsubishi в январе 2019 года отметила Компания ООО «ММС Рус» 7 февраля на своем сайте.

Продажи компании ООО «ММС Рус» в рамках программы «Diamond Car» в первый месяц 2019 года составили 184 автомобиля.

Всего по сертифицированной программе за январь было продано 184 автомобиля, что на 12% выше, чем по результатам января прошлого года (165 автомобилей), — говорится в сообщении.

Первое место по продажам в январе заняла Mitsubishi Outlander — продано 105 машин.

Количество официальных дилеров, участвующих в программе, сохранилось без изменений — 100 предприятий.

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