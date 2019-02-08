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В Южной Корее 31,3% заведений общественного питания закрываются через год

Экономика

В данном исследовании опирались на данные 400 заведений общественного питания

Сеул, 8 февраля 2019, 14:54 — REGNUM  Резкий рост минимальной заработной платы привел к закрытию небольших заведений общественного питания в Южной Корее, об этом сообщает Maeil Business Newspaper.

Представители исследовательского института Korea Food Service Industry Research провели опрос среди 400 заведений общественного питания по всей стране.

Согласно данному опросу, из 400 заведений, открывшихся в октябре 2017 года, 31,3%(125) заведений закрылись через год.

Согласно статистическим данным, показатель закрытия заведений общественного питания в 2015 году равнялся 21,9%, однако в 2016 данный показатель увеличился до 23,8%.

Кроме того, заведения с меньшей площадью закрываются чаще, чем те, у которых площадь в два раз больше. 38,9% заведений, площадь которых равна 33 кв. метров, закрылись за один год, а среди заведений с площадью более 66 кв. метров закрылось лишь 26,3%.

Однако индустрия франчайзинга, напротив, набирает обороты. Согласно исследованию министерства торговли, промышленности и энергетики Республики Корея в 2018 году общий объем продаж в данной отрасли составил 115,4 трлн вон, что на 2,4% больше, чем в 2017 году.

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Южная Корея: внутренняя и внешняя политика
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