Международный аэропорт «Калуга» получил из казны региона 190 млн рублей

Калуга, , 14:46 — REGNUM Порядка 190 миллионов рублей выделено правительством Калужской области на дальнейшее развитие воздушной гавани Калуги. Эти деньги пополнят уставной капитал авиапредприятия. Как сообщили 8 февраля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, в сентябре 2018 года калужский аэропорт получил транш в размере 201 миллион рублей. 100% акций аэропорта в Калуге принадлежат министерству экономического развития области.

Напомним, в феврале 2019 года АО «Международный аэропорт Калуга» занял второе место в номинации «Лучший аэропорт 2018 года в категории до 0,5 млн пассажиров в год». Это третья премия «Воздушные ворота России», полученная калужским аэропортом с момента его открытия после реконструкции в 2015 году.

Данная премия учреждена оргкомитетом NAIS, Федеральным агентством воздушного транспорта и отраслевым порталом AVIA.RU с целью формирования позитивного имиджа аэропортов и их бизнес-репутации в обществе, а также выявления и поощрения наиболее эффективно и стабильно развивающихся аэропортов России.

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