Назарбаев поручил активизировать разведку газовых месторождений

Астана, , 14:40 — REGNUM Министерство энергетики планирует активизировать геологоразведочные работы по газовым месторождениям, заявил министр энергетики республики Канат Бозумбаев, сообщает 8 февраля агентство «Казинформ».

По словам министра, соответствующее поручение дал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе заседания Совета безопасности 7 февраля. В настоящее время министерство совместно с государственной компанией «КазМунаГаз» составляет программу геологической разведки на 2021−2025 годы.

Напомним, по итогам 2018 года в Казахстане добыли 55,5 млрд куб. метров газа, что на 5% больше, чем в 2017 году. За год производство товарного газа выросло на 5,4%, до 33,3 млрд куб. метров.

Читайте ранее в этом сюжете: За 11 месяцев 2018 года в Казахстане добыли более 50 млрд куб. метров газа