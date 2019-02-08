Банк России может смягчить риторику: о ключевой ставке

Москва, , 14:34 — REGNUM Банк России 8 февраля принял решение оставить ключевую процентную ставку на прежнем уровне — 7,75%. Решение регулятора было ожидаемым, российский рубль отреагировал слабо, рублевые пары незначительно отступили вниз. К данному часу рубль дорожает по отношению к евро (74,65 руб.) и дешевеет по отношению к доллару (65,9 руб.), заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари Анна Кокорева.

По её мнению, одной из главных причин, по которой ставка осталась на прежнем уровне, является рост инфляции до 5%. Однако банк отмечает, что показатель находится вблизи нижней границы прогнозируемого интервала (5−5,5%). Вклад возросшего НДС в уровень инфляции оценивается как умеренный, окончательную оценку регулятор даст не раньше апреля.

«Банк отметил также впечатляющие темпы роста ВВП РФ по итогам года, которые оказались выше прогнозов ЦБ РФ. Никакой оценки или ноты сомнения в правильности подсчетов показателя банк не выразил, однако указал на ухудшение ряда параметров в конце года и сохранил скромные прогнозы по ВВП на 2019 год», — отметила эксперт.

Центробанк указывает на неопределенность во внешней ситуации и ценах на ряд сырьевых товаров. Думаю, речь идет о ценах на нефть. Пока внешняя ситуация нейтральная, западные страны на время забыли о России и занимаются решением своих внутренних проблем, финансовые рынки постепенно восстанавливаются после мощной тряски в конце прошлого года. Цены на нефть пока достаточно стабильны.

«Однако надолго ли это затишье и стабильность — непонятно. Вероятно, в ЦБ не исключают новых всплесков волатильности на внешних рынках и обострения геополитической ситуации, что, к сожалению, негативно сказывается на валютном курсе.

Если в ближайшие месяцы внешняя ситуация продолжит оставаться нейтральной, а макростатистические показатели будут улучшаться, то риторика банка может смягчиться. Если же инфляция продолжит рост, макростатистика будет ухудшаться, а ситуация на внешних рынках и в геополитике начнет меняться в худшую сторону, то не исключено дальнейшее повышение ставки», — высказала своё мнение Кокорева.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля Центральный банк РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых. Такое решение принял Совет директоров Банка России.

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