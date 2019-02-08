Концерн Voith стал 100-процентным владельцем «ВолгаГидро»

Москва, , 14:33 — REGNUM Сделка по продаже 40-процентной доли в предприятии «ВолгаГидро» международному концерну Voith завершена, сообщает 8 февраля пресс-служба компании «РусГидро».

"Международный машиностроительный концерн Voith после закрытия сделки становится 100-процентным владельцем завода по производству гидротурбинного оборудования», — говорится в сообщении.

Сумма сделки составила 450 млн рублей. Как пояснил генеральный директор компании «РусГидро» Николай Шульгинов, российская сторона полностью выполнила задачу по локализации на территории России современного производства гидротурбинного оборудования.

«Строительство завода позволило перенести в Россию опыт одного из ведущих мировых производителей гидротурбин, чье оборудование успешно применяется на Миатлинской и Саратовской ГЭС, устанавливается на готовящейся к промышленному вводу Зарамагской ГЭС-1», — сказал Шульгинов.

Он добавил, что участие российской компании в предприятии по производству гидротурбинного оборудования является непрофильным видом деятельности, а продажа доли была запланирована на начальном этапе. Таким образом, продажа доли соответствует стратегии «РусГидро» по выходу из непрофильных активов.

Voith — международный концерн, головное подразделение расположено в Хайденхайме-на-Бренце (Баден-Вюртемберг, Германия). На предприятиях холдинга работает около 19,5 тыс. человек по всему миру. В 2017/18 финансовом году консолидированный объём продаж группы составил €4,2 млрд.