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Названа прибыль банка KB Financial Group

Экономика

Прибыль банка сократилась на 7,3%

Сеул, 8 февраля 2019, 14:23 — REGNUM  Согласно системе Data Analysis, Retrieval and Transfer System Службы финансового надзора от 8 февраля, чистая прибыль банка KB Financial Group в 2018 году составила 3,06 трлн вон (~$2,73 млрд). Об этом сообщает Maeil Business Newspaper.

Согласно информационному источнику, прибыль упала на 7,3% по сравнению с 2017 годом и не достигла рыночного прогноза в 3,31 трлн вон (~$2,95 млрд).

Резкое снижение чистой прибыли в четвертом квартале 2018 года, также оказало влияние. В 4 квартале 2018 года прибыль банка составила 210 млрд вон (~$187,5 млн), что на 79% меньше, чем в предыдущем квартале.

Комиссионный доход банка вырос на 9,4% до 2,24 трлн вон (~$2 млрд), а процентный доход на 8% до 8,95 трлн вон (~$7,99 млрд).

Комиссионные доходы банка— доходы банка, которые он берет за совершение операций своими клиентами, такие как плата за банковский перевод, комиссия при осуществлении платежей и так далее.

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Банковское дело
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