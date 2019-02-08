Детскую облбольницу в Твери начнут строить в 2019 году – Руденя

Тверь, , 14:14 — REGNUM Детскую областную больницу в Твери планируют сдать в эксплуатацию до 2021 года. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области, тема строительства важного для региона объекта обсуждалась 8 февраля на встрече губернатора Игоря Рудени и министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой. Встреча состоялась в рамках совещания в Томилино Московской области, где прошла церемония передачи регионам вертолётов для санавиации.

«Мы завершаем экспертизу проекта строительства детской областной больницы. Планируем начать реализацию в этом году. Считаем, что есть все шансы завершить её до 2021 года. У комплекса детской областной больницы будут организованы взлётно-посадочные площадки для вертолётов, чтобы можно было осуществлять транспортировку пациентов», — отметил Игорь Руденя, отвечая на вопросы журналистов.

Глава региона добавил, что строительство нового комплекса областной больницы позволит Тверской области внести существенный вклад в достижение одной из ключевых целей нацпроекта «Здравоохранение» — совершенствование системы медицинской помощи детям. Новая больница рассчитана на 420 коек и 13,5 тыс. посещений в год. В стационарный блок войдут 17 отделений. Предусмотрено обустройство необходимой инфраструктуры: парковки для автомобилей, боксов для «скорой помощи».

Строительство начнется уже в 2019 году — планируется сделать фундамент здания, монолитный каркас, стены, перегородки, фасад, провести другие работы. В настоящее время на площадке, где разместится больница, полностью демонтирован объект незавершённого строительства. Выполнена обратная засыпка котлована после демонтажа конструкций здания.

Как сообщало ИА REGNUM, решение о строительстве новой ДОКБ было принято губернатором весной 2017 года после пожара в старом корпусе учреждения. Сегодня, 8 февраля, стало известно о том, что Тверской области на строительство больницы из федерального бюджета выделены субсидии на общую сумму в два миллиарда рублей.

Добавим, что по проекту новая детская больница появится рядом с перинатальным центром им. Е.М. Бакуниной и будет связана с ним переходом, что позволит осуществлять быструю транспортировку пациентов. Рядом также находятся областная клиническая больница, диагностический центр Тверского государственного медицинского университета, Тверской медицинский колледж. Таким образом, на площадке будет сформирован медицинский городок с учреждениями разного профиля.

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