Названа прибыль компании Chong Kun Dang Holdings

Сеул, , 14:07 — REGNUM 8 февраля представители фармацевтической компании Chong Kun Dang Holdings сообщили, что прибыль компании в 2018 году выросла до 54,9 млрд вон (~$49,03 млн), об этом сообщает Maeil Business Newspaper.

Согласно информационному источнику, прибыль компании выросла на 26,2% по сравнению с 2017 годом.

Кроме того, продажи увеличились на 17,8% до 531,1 млрд вон (~$474,4 млн), а чистая прибыль, напротив, упала на 21,1% до 53,2 млрд вон (~$47,5 млн).

Известно, что в 4 квартале 2018 года продажи компании увеличились на 23,7% до 141,9 млрд вон (~$126,7 млн), а прибыль компании на 50% до 13,8 млрд вон (~$12,3 млн).