«Закрома» Родины в приоритете: о росте международных резервов РФ

Москва, , 13:54 — REGNUM Причина достаточно международных резервов России проста — покупалась валюта в состав золотовалютных резервов (ЗВР), плюс в последние две недели рос курс американского доллара на международном валютном рынке. Надо признать, что с начала января месяца, американский доллар взял курс на укрепление, и судя по всему это сказалось и на валютной переоценке ЗВР в России, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра» Роман Блинов.

Так же, курс золота на международном товарно-сырьевом рынке, так же рос с начала года, и это сказалось на общей картине с ЗВР. С точки зрения общего состояния экономики страны большие валютные запасы — это, естественно, хорошо, но состояние экономики зависит не только от количества валюты в закромах Родины.

«На данный момент, сложно предсказывать темпы роста ЗВР РФ, но если на международном финансовом рынке начнётся коррекция, то это может плохо сказаться на темпах роста ЗВР, как с точки зрения валютной переоценки, так и с точки зрения количественных показателей. Всё дело в том, что международный спекулятивный капитал, возможно, примет решение покинуть страны, которые считаются рисковыми», — пояснил эксперт.

А это значит, что российскому ЦБ РФ придётся прикладывать свои усилия для снижения волатильности на внутреннем валютном рынке, распродавая американские доллары, которые он покупал в рамках бюджетного правила, что скажется на уровне количества долларов США в закромах Родины.

«С популярной точки зрения, чем больше ЗВР, тем лучше для страны, не обсуждая, что именно в структуре ЗВР имеет самую большую долю по количеству и весу. Главное, чтобы закрома Родины были наполнены абсолютно ликвидными и значимыми для мировой финансовой системы активами, которые имеют рыночную стоимость в любой момент времени и при этом могли выступать в качестве платёжного средства», — считает Блинов.

Как сообщало ИА REGNUM, объем международных резервов Росссии за неделю вырос на $7,9 млрд, или на 1,7% в результате положительной переоценки, и на 1 февраля составил $477,7 млрд.

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