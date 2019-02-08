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«Северный поток — 2» не остановят, но ограничат — эксперт

Экономика

Речь идет не о запрете строительства, а об объемах поставок

Москва, 8 февраля 2019, 14:04 — REGNUM  Позиция Франции не помешает строительству газопровода «Северный поток — 2», но от её решения может зависеть объем поставок. Об этом сообщил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Это не приведет к остановке строительства газопровода. Будет решаться, как его использовать. Можно Газпрому нагружать его на полную мощность в 55 млрд кубов или только на 27,5 млрд. Насчёт позиции Франции — это только в газете написали, сам Макрон ничего не говорил. Франции не выгодно, чтобы было ненадежное газоснабжение Европы. Если они будут мешать газопроводу, это приведет к ухудшению отношений между Францией и Россией. Деловые круги должны быть обеспокоены этим», — сообщил аналитик.

Газопровод «Северный поток — 2», исключительно экономический проект и политической составляющей в нем нет, как и угрозы безопасности ЕС, отметил эксперт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 февраля немецкое издание Süddeutsche Zeitung со ссылкой собственные источники сообщило, что Франция планирует поддержать поправки к Газовой директиве ЕС, которые направлены против реализации проекта «Северный поток — 2».

Читайте ранее в этом сюжете: Франция решила активно противодействовать «Северному потоку — 2»

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Северо-Европейский газопровод (Nord Stream)
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