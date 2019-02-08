Инфляция в Удмуртии по итогам января составила 0,9%

Ижевск, , 13:49 — REGNUM По итогам января инфляция в Удмуртии зафиксирована на уровне 0,9%. В течение 12 месяцев индекс роста цен на все товары и услуги в республике составил 4,1%, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Удмуртстата.

Максимальный темп роста цен в январе наблюдается в группе продовольственных товаров без учета алкогольных напитков — он составил 1,1%. Аналогичный уровень инфляции наблюдается в группе услуг. Бытовые услуги в течение месяца подорожали на 0,8%, непродовольственные товары — на 0,7%. Стоимость алкогольных напитков в среднем не изменилась.

В течение года наиболее значительно подорожали бытовые услуги — на 7% за 12 месяцев, проводовольственные товары без учета алкогольных напитков — на 5,3%, рост цен на услуги в среднем составил 5%, непродовольственные товары подорожали на 3,6%. В группе алкогольных напитков наблюдается дефляция в размере 2,4%.

Таким образом, показатель инфляции в республике ниже, чем в среднем в регионах РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, Потребительские цены в России за январь 2019 года выросли в среднем на 1%, а к январю 2018 года — на 5%. В 13 субъектах Федерации рост цен составил 1,3% и более. Наиболее заметный прирост цен (на 1,4−1,6%) зафиксирован в Карачаево-Черкесии, Хабаровском крае, Брянской и Волгоградской областях, что обусловлено повышением цен на продовольственные товары и тарифов на услуги в этих регионах.