Новый смартфон Samsung был распродан в Индии за 3 минуты

Сеул, , 13:54 — REGNUM Новый смартфон от Samsung, предназначенный для индийского рынка, был полностью распродан через 3 минуты после поступления в продажу на сайте Amazon. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Samsung создала линейку смартфонов М, чтобы занять лидирующие позиции в Индии. В 2017 году компанию обогнал китайский конкурент Xiaomi Tech, который занимает 28% индийского рынка.

Модель Samsung Galaxy М20 оснащена 13-мегапиксельной камерой, функцией распознавания лиц и отпечатков пальцев и обладает емкостью батареи 5000 мАч. Смартфоны продаются исключительно на Amazon India и на официальном сайте местного отделения компании.

В скором времени Samsung планирует открыть продажи новых устройств в Индонезии, ОАЭ и России. При этом, Samsung до сих пор не определился, целесообразно ли продавать смартфон в Южной Корее, так как рынок занят другими продуктами компании.