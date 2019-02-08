В Сенате Казахстана предложили создать министерство торговли

Астана, , 13:46 — REGNUM Глава комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената парламента республики Дарига Назарбаева предложила создать министерство торговли, сообщает 8 февраля BNews.

Сенатор отметила, что доля транспорта и логистики в ВВП Казахстана по итогам первого квартала 2018 года составляет 8,2%, а доля оптовой и розничной торговли — 15%. Опираясь на данные показатели, Назарбаева связала создание министерства с долей отрасли от ВВП и предложила создать министерство торговли.

Сенатор добавила, что министерство национальной экономики не имеет полномочий влиять на внешнюю торговлю.

«Так вот, почему, торговля как сфера, имея очень большую долю ВВП страны, не имеет сегодня своего министерства?» — спросила Назарбаева.

Напомним, по данным Национального банка Казахстана, валовой внутренний продукт республики в 2019 году вырастет на 2,7%. Министерство национальной экономики прогнозирует рост в 3,8%.

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