Россия выводит на мировой рынок автоматы Калашникова 200-й серии

Москва, , 13:26 — REGNUM «Рособоронэкспорт» начал продвижение автоматов Калашникова 200-й серии на мировом рынке. Впервые модификации АК200, АК203, АК204 и АК205 будут показаны на международной выставке вооружения и оборонной промышленности IDEX 2019 в Абу-Даби, сообщает 8 февраля пресс-служба спецэкспортера.

«В Абу-Даби Рособоронэкспорт в ходе переговоров по поставкам стрелкового оружия с иностранными заказчиками проведет презентации этих автоматов. Мы ожидаем высокий спрос на них на Ближнем Востоке и во всем мире», — сообщил генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

В свою очередь, гендиректор концерна «Калашников» Владимир Дмитриев сообщил, что автоматы новой серии поставляются государственным заказчикам в России. Он также назвал автоматы Калашникова 200-й серии «стратегическим продуктом работы на экспортном направлении».

В столице Объединённых Арабских Эмиратов представители российского оружейного предприятия продемонстрирует образцы новейшего стрелкового оружия гостям из стран ближневосточного региона. Ожидается, что автоматы «двухсотой» серии станут одной из ключевых новинок, которую смогут увидеть посетители IDEX-2019.

Новые автоматы сохранили все преимущества традиционной схемы Калашникова: надежность, долговечность и простоту технического обслуживания. В конструкцию автомата интегрирована планка Пикатинни, что позволяет оснастить его оборудованием для эффективного применения в различных условиях, в том числе в условиях ограниченной видимости.

Приклад автомата регулируется по длине, при этом конструкция позволяет оптимизировать органы управления, что даёт бойцам реализовать стрелковые навыки в полном объёме, независимо от антропометрических данных. Новая серия АК200 завершила программу испытаний и соответствует требованиям, предъявляемым к современному стрелковому оружию.