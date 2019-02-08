Samsung Electronics Service пожертвовали вещи и погремушки в детский фонд

Сеул, , 13:09 — REGNUM 8 февраля представители компании Samsung Electronics Service сообщили, что пожертвовали 100 детских принадлежностей и вещей в детский фонд «Зеленый зонтик», сообщает ZD Net Korea.

Согласно информационному источнику, среди 100 детских принадлежностей и вещей были слюнявчики, погремушки, чепчики и одеяла.

Известно, что компания занимается благотворительностью с 2016 года.

Как отметили в фонде: «Эти вещи станут теплым и хорошим подарком для детей, которые никогда не чувствовали тепла своих родителей». Кроме того, компания планирует расширить свою волонтерскую деятельность — в том числе помогать фермерам с работой на ферме и с продажей продукции.