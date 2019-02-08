Рубль снижается по нескольким причинам

Москва, , 12:50 — REGNUM Рубль 8 февраля дешевеет, отражая общую тенденцию на мировых рынках — распродаж активов EM из-за угрозы замедления роста мировой экономики и опасений в отношении заключения торговой сделки между США и КНР, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«Негативная внешняя тенденция также усиливается покупками валюты ЦБ РФ в пользу Минфина в рамках нового бюджетного правила. В свою очередь, поддержкой может выступить увеличение предложения экспортной выручки по мере продолжения роста курса доллара», — полагает эксперт.

Сегодня ЦБ РФ в очередной раз пример решение по ключевой процентной ставке, учитывая, что регулятор недавно дважды повысил ключевую процентную ставку, скорее всего, в этот раз он возьмет паузу и оставит ее без изменения, тем более, что сейчас начало года, а скорректировать свою КДП в случае чего время в будущем будет.

«Технически в рамках краткосрочного роста валютная пара рубль/доллар может продолжить рост в район 66,20 — 66,40 — зона сопротивления», — считает Капустянский.

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