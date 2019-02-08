«Универсальный перегрузочный комплекс» в 2018 году снизил грузооборот на 3%

Усть-Луга, Ленинградская область, , 12:46 — REGNUM Грузооборот компании «Универсальный перегрузочный комплекс» в порту Усть-Луга (Ленинградская область) в 2018 году составил 5,4 млн тонн, что на 3% меньше аналогичного показателя в предыдущем году, сообщает 8 февраля пресс-служба предприятия.

Отмечается, что снижение показателя перевалки связано с двукратным уменьшением экспорта нефтяного кокса, до 115 тыс. тонн. При этом объём перевалки на терминале энергетического угля не изменился по сравнению с 2017 годом и составил 5,29 млн тонн.

В среднем за сутки предприятие обрабатывало 206 вагонов, максимальное количество по этому показателю составило 316 единиц в сутки. Всего на причалах компании обработано 75,4 тыс. полувагонов и 156 транспортных судов.

ООО «Универсальный перегрузочный комплекс» — терминал специализирующийся на приеме, хранении и отгрузке генеральных и навалочных грузов. Предприятие входит в UCL Port — стивидорный дивизион международной транспортной группы UCL Holding. Терминал с общей длиной фронтов выгрузки способен принимать суда дедвейтом до 100 тыс. тонн.