Воронежской области выделено 827 млн рублей на детский корпус тубдиспансера

Воронеж, , 12:44 — REGNUM 827,7 млн рублей получит Воронежская область из федерального бюджета на строительство детского корпуса областного клинического противотуберкулезного диспансера имени Н.С.Похвисневой. Распоряжение председателя правительства РФ Дмитрия Медведева о распределении субсидий, предоставляемых в 2019 — 2021 годах из федерального бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» опубликовано 8 февраля.

Согласно документу, новый корпус, рассчитанный на 50 коек в стационаре и на 300 посещений в сутки, должен быть введен в строй в 2020 году. Субсидии будут выделены в течение двух лет — в 2019 году из федерального бюджета на эти цели поступит 305,2 млн, в 2020 — 522,5 млн рублей.

Добавим, что в федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения» для предоставления субсидий субъектам Федерации на софинансирование капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов здравоохранения предусмотрено 70,71 млрд рублей. Распоряжением утверждено распределение средств для 45 российских регионов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, детский корпус областного туберкулезного диспансера планируется построить в микрорайоне Тенистый на окраине Воронежа.