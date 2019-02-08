Пятница, 8 Февраля 2019 года
12:40:01 МСК

Hyundai Glovis открыла филиал во Владивостоке

Экономика

Владивосток стал третьим городом России, в котором появился филиал компании

Сеул, 8 февраля 2019, 12:39 — REGNUM  8 февраля представители южнокорейской логистической компании Hyundai Glovis сообщили, что открыли филиал во Владивостоке, сообщает YTN.

Владивосток стал третьим городом России, в котором появился филиал компании, после Санкт-Петербурга и Москвы.

Данный город был выбран отправной точкой из-за Транссибирской железнодорожной магистрали, которая пересекает Россию и соединяет столицу с крупнейшими восточносибирскими и дальневосточными промышленными городами страны.

На данный момент, компания перевозит обширный спектр грузов, таких как бытовая техника, автомобильные запчасти, а также алюминий. Кроме того, маршруты компании также разнообразны. Помимо перевозок в западной части России (Санкт-Петербург и Москва), компания использует транссибирскую железнодорожную магистраль для перевозки грузов в другие города, такие как Екатеринбург, Ижевск, Каменск-Уральский и другие.

Представители компании сообщили, что хотят укрепить логистический бизнес в России на базе офиса во Владивостоке.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Крупный бизнес
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить