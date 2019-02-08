Hyundai Glovis открыла филиал во Владивостоке

Сеул, , 12:39 — REGNUM 8 февраля представители южнокорейской логистической компании Hyundai Glovis сообщили, что открыли филиал во Владивостоке, сообщает YTN.

Владивосток стал третьим городом России, в котором появился филиал компании, после Санкт-Петербурга и Москвы.

Данный город был выбран отправной точкой из-за Транссибирской железнодорожной магистрали, которая пересекает Россию и соединяет столицу с крупнейшими восточносибирскими и дальневосточными промышленными городами страны.

На данный момент, компания перевозит обширный спектр грузов, таких как бытовая техника, автомобильные запчасти, а также алюминий. Кроме того, маршруты компании также разнообразны. Помимо перевозок в западной части России (Санкт-Петербург и Москва), компания использует транссибирскую железнодорожную магистраль для перевозки грузов в другие города, такие как Екатеринбург, Ижевск, Каменск-Уральский и другие.

Представители компании сообщили, что хотят укрепить логистический бизнес в России на базе офиса во Владивостоке.