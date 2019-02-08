Индия выделит $280 млн на модернизацию агропромышленного комплекса

Нью-Дели, , 19:44 — REGNUM Центральное правительство Индии приняло решение о создании фонда инфраструктурного развития сельскохозяйственных рынков, бюджет которого будет составлять 20 млрд рупий (280 млн долларов).

Данный фонд будет создан совместно с Национальным банком сельского хозяйства и развития сельских районов для развития рынков сельскохозяйственной продукции и регулируемых рынков оптовой продажи.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», данный фонд будет предоставлять местным органам власти субсидируемые займы.

Данная программа распространится примерно на 10 тыс. сельских рынков агропромышленной продукции.