Пятница, 8 Февраля 2019 года
20:48:22 МСК

Индия выделит $280 млн на модернизацию агропромышленного комплекса

Экономика

Правительство Индии одобрило создание специального инфраструктурного фонда для развития и модернизации рынков сельскохозяйственной продукции

Нью-Дели, 8 февраля 2019, 19:44 — REGNUM  Центральное правительство Индии приняло решение о создании фонда инфраструктурного развития сельскохозяйственных рынков, бюджет которого будет составлять 20 млрд рупий (280 млн долларов).

Данный фонд будет создан совместно с Национальным банком сельского хозяйства и развития сельских районов для развития рынков сельскохозяйственной продукции и регулируемых рынков оптовой продажи.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», данный фонд будет предоставлять местным органам власти субсидируемые займы.

Данная программа распространится примерно на 10 тыс. сельских рынков агропромышленной продукции.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить