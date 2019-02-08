Международная ассоциация развития предоставит Киргизии $23 млн кредита

Бишкек, , 12:26 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал закон о ратификации соглашения с Международной ассоциацией развития по проекту улучшения теплоснабжения. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

В документе говорится о том, что Международная ассоциация развития окажет Киргизии поддержку, предоставив грант в размере $23 млн (1 млрд 518 млн рублей). А также выдаст кредит на такую же сумму под 0,75% годовых. При этом срок погашения займа составит 38 лет, из которых 6 лет будет длиться льготный период.

ИА REGNUM напоминает, что по итогам 2018 года сумма государственного внешнего долга Киргизии превысила $3 млрд 838,3 млн (253,4 млрд рублей). То есть на каждого киргизстанца приходилось по $610 (около 40,3 тысячи рублей).

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Отметим, что Международная ассоциация развития (группа Всемирного банка) является вторым самым крупным кредитором Киргизии после Эксимбанка Китая. Республика задолжала Ассоциации более $644,1 млн (свыше 42,5 млрд рублей).