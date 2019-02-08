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Россия и Казахстан планируют экспортировать пшеницу в Иран

Экономика

Стороны подпишут соглашение 12 февраля 2019 года в Москве

Астана, 8 февраля 2019, 12:37 — REGNUM  Казахстан и Россия планируют подписать трехстороннее соглашение с Ираном о поставках пшеницы, заявил заместитель министра сельского хозяйства республики Гульмира Исаева, сообщает 8 февраля агентство «КазТАГ».

По её словам, стороны подпишут соглашение 12 февраля 2019 года в Москве. Заместитель министра отметила, что Иран ограничивал импорт зерна, так как сам обеспечивал внутренний спрос. Однако соглашение позволит выходить на рынки стран, которые находятся рядом с Ираном, добавила Исаева.

Замминстра добавила, что Афганистан, Сирия и Ирак потребляют около 70% мирового экспорта зерна и пшеницы. Исаева подчеркнула, что эти страны интересны не только для Ирана, но и для Казахстана и России.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году Казахстан экспортировал 11,7 млн тонн зерна, что на 34,2% больше, чем в 2017 году. Кроме того, республика стала мировым лидером по экспорту льна.

Читайте ранее в этом сюжете: В 2018 году экспорт зерна из Казахстана вырос на 32%

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