115 млрд рублей налогов собрали в Воронежской области в 2018 год

Воронеж, , 12:21 — REGNUM 115 млрд налоговых платежей поступило в бюджеты всех уровней от налогоплательщиков Воронежской области в 2018 году. Об этом руководитель управления Федеральной налоговой службы по Воронежской области Игорь Понкратов сообщил губернатору Александру Гусеву на встрече 8 февраля, сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

Как сообщил глава УФНС, по итогам 2018 года поступления в бюджеты всех уровней составили 115 млрд. рублей, это на 21% больше показателя по итогам 2017 года. В консолидированный бюджет Воронежской области поступило 89 млрд рублей — это на 19% больше, чем годом ранее. Страховые взносы поступили в объеме 67 млрд рублей.

Налоговым органам удалось на 1,1 млрд снизить объем задолженности. По итогам проведенных проверок было доначислено более 2 млрд рублей, из них взыскано 1,6 млрд рублей. При этом общее число проверок налоговые органы в 2018 году сократили на 30%, на одну проверку в среднем приходится чуть больше 7 млн. рублей доначисления.

Также глава налогового ведомства сообщил, что к 1 января 2019 года в регионе было зарегистрировано порядка 37 тысяч онлайн-касс. Процесс регистрации контрольно-кассовой техники упрощен, зарегистрировать онлайн-кассу можно удаленно в течение часа.