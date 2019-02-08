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Медицина Зауралья получит федеральную помощь — 129,3 млн рублей

Экономика

Деньги выделены на строительство и ремонт медучреждений в 2019 году

Курган, 8 февраля 2019, 12:20 — REGNUM  Курганская область стала единственным регионом в Уральском федеральном округе, которому правительство России адресно субсидирует строительство медицинских объектов из федерального бюджета в 2019 — 2021 годах в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения». Соответствующее распоряжение премьер-министра РФ Дмитрия Медведева опубликовано 8 февраля 2019 года на сайте правительства страны.

Зауралью в 2019 году будет выделено 129 млн 300 тыс. рублей. Из них 122,6 млн предназначено на строительство второй очереди поликлиники в микрорайоне Заозёрный. Остаток предназначен для иных медучреждений региона.

Отметим, что в рамках национального проекта «Здравоохранение» Курганская область до 2024 года должна получить около 13,7 млрд рублей федеральных субсидий.

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