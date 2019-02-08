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В Мурманске впервые выполнена бункеровка танкера «Борис Соколов»

Экономика

Работы проводились при –24Сº в условиях ограниченной видимости

Мурманск, 8 февраля 2019, 12:12 — REGNUM  Специалисты компании «РН-Бункер» впервые выполнили бункеровку (заправку судовым топливом) танкера «Борис Соколов», предназначенного для перевозки газового конденсата. Об этом 8 февраля сообщает пресс-служба компании «Роснефть».

Танкер поставил свыше 2,1 тысячи тонн судового топлива RMG 380, произведенного на нефтеперерабатывающих заводах «Роснефти». Заправка проводилась в условиях ограниченной видимости и низкой температуры (до — 24Сº), при этом были соблюдены все правил морской и экологической безопасности.

«Борис Соколов» — танкер ледового класса Arc7, способный преодолевать льды толщиной порядка двух метров. Изготовлен на китайской верфи в Гуанчжоу. Его водоизмещение составляет порядка 60 тыс. кубометров газового конденсата, длина — 214 метров, ширина — 34 метра. Судно прибыло в Мурманск из китайского Наньши в конце января по акватории Северного морского пути без сопровождения ледокола.

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