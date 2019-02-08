LG Electronics отправили в Южный Судан 37 бытовых приборов

Сеул, , 12:45 — REGNUM Представители компании LG Electronics сообщили, что передала предметы первой необходимости военному подразделению Hanbit Unit, сообщает ZD Net Korea.

Согласно информационному источнику, компания отправила 37 бытовых приборов, в том числе телевизоры, холодильники, стиральные машины, кондиционеры и так далее.

Военное подразделение Hanbit Unit является миротворческими силами ООН, созданные совместно с Республикой Кореей и Южным Суданом для восстановления Южного Судана и оказания помощи беженцам. Данное подразделение с 2013 года расположено в городе Бор, провинция Джонглей.

Известно, что в 2017 году компания отправила в Южный Судан 12 стиральных машин.

Миротво́рческие си́лы ООН — вооружённые контингенты стран — членов ООН, выделенные согласно Уставу ООН в целях предотвращения или ликвидации угрозы миру и безопасности путём совместных принудительных действий, если меры экономического и политического характера окажутся или оказались недостаточными.