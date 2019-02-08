Московские экспортёры договорились в ОАЭ о контрактах на 45 млн долларов

Москва, , 11:55 — REGNUM Компании из Москвы договорились на выставке Arab Health-2019 в ОАЭ о потенциальных контрактах на сумму 45 млн рублей, сообщила журналистам вице-мэр столицы Наталья Сергунина.

«Первая зарубежная выставка этого года — в Дубае — оказалась плодотворной для наших экспортёров. Они презентовали более 30 своих технологичных разработок и провели переговоры с представителями 36 стран. Сумма потенциальных контрактов по итогам деловых встреч оценивается более чем в 45 млн долларов», — рассказала Сергунина.

Международная технологичная выставка Arab Health-2019 проходила в Дубае с 28 по 31 января. На ней 14 столичных компаний представили более 30 своих разработок и провели 228 встреч с потенциальными зарубежными клиентами, партнерами и инвесторами из Индии, ОАЭ, Египта и других стран. Поездка состоялась при поддержке правительства Москвы.

Продукция была представлена под единым брендом Made in Moscow на коллективном стенде, организатором которого является подведомственная организация департамента предпринимательства и инновационного развития столицы «Московский экспортный центр».

Гости стенда увидели альтернативу традиционным перевязочным средствам — аппарат вакуумной терапии, предназначенный для быстрого заживления ран любой этиологии и ускоряющий процесс заживления в 3−4 раза.

Также было подписано соглашение между московским разработчиком «Лаборатория классификации морфологических данных» и дубайским учебным центром Nomad Networks. Стороны договорились вместе продвигать на рынке ОАЭ SaaS-платформы для анализа медицинских снимков «Третье мнение». Инструмент с помощью алгоритмов искусственного интеллекта помогает выявлять отклонения от нормы на рентгенограммах, снимках глазного дна и других изображениях. Платформа в пилотном режиме используется в более чем 20 медицинских учреждениях России и аккумулирует опыт почти десятков опытных врачей и представителей научного медицинского сообщества. На сегодня было обработано более 300 тыс. медицинских снимков.