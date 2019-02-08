«Навесить » Рунет на операторов: означает скачок цен на сотовую связь

Москва, , 11:52 — REGNUM Счётная палата РФ не поддерживает проект защиты Рунета от внешних угроз, поскольку считает, что без затрат из федерального бюджета воплотить его невозможно. В то же время в обосновании проекта написано, что государственных расходов не потребуется. Это означает, что создатели проекта надеются, что расходы возьмут на себя операторы связи и провайдеры интернета, — удалось ведь нагрузить их хранением пользовательских данных, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ФИНАМ Леонид Делицын.

«Однако общая сумма затрат на обеспечение защиты от внешних угроз составляет 20 млрд рублей — у операторов и провайдеров нет таких свободных средств. В данном случае авторы проекта из Совета Федерации и поддержавшие их ведомства (Минкомсвязь, Роскомнадзор, ФСО и другие) выполняют свою работу — указывают внешние кибер-риски, связанные с изменившейся геополитической обстановки и на необходимость принятия этих рисков и подготовки защитных мер», — пояснил эксперт.

А специалисты Счётной палаты полагают, что если понудить операторов и провайдеров профинансировать ещё один проект в области безопасности, то те вынуждены будут повышать цены на свои услуги — кредитовать такие проекты банки не будут. Наконец, на ряде операторов лежит бремя предоставления доступа к Сети в труднодоступных регионах и небольших населённых пунктах.

«Возникает предположение, что если на них навесить дополниительные расходы, то они попытаются покрыть их за счёт увеличения смет по проектам, которые выполняют для государства. Отсюда Счётная палата РФ делает естественный вывод о высокой вероятности итогового повышения бюджетных расходов», — отметил Делицын.

Как сообщало ИА REGNUM, комитет Госдумы по информполитике рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект об устойчивой работе российского сегмента интернета. Для защиты Рунета потребуется почти 2 млрд рублей. Счетная палата РФ не поддерживает этот законопроект.

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Эксперт напомнил, что интернет возник в ходе реализации оборонного проекта. После запуска советского спутника в 1957 году, советник американского президента, учёный и инженер по имени Ванневар Буш предложил государству создать специальный фонд для финансирования перспективных научных исследований, результаты которых могли бы быть использованы в оборонных целях. Важно тут то, что предложение Буша было принято отнюдь не сразу, а лишь через год — ведь оно тоже требовало выделения средств из бюджета.

Наверняка, среди противников идеи были и структуры, отвечавшие за финансы. Ситуация была похожая — обстановка резко изменилась, возникли новые риски, ответ на которые нужен немедленно, а свободных ресурсов — нет. Так что первая работоспособная глобальная глобальная компьютерная сеть и вовсе начала работу лишь в 1969 году.