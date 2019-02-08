Порты: российское зерно начинает уходить из Латвии

Лиепая, Латвия, , 11:47 — REGNUM Грузооборот порта Лиепая в Латвии за январь 2019 года составил 567,8 тыс. тонн, что на 11,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Как сообщает «ПортНьюс» со ссылкой на администрацию порта, объем перевалки одного из основных грузов порта, зерновых, сократился на 14% до 246,7 тыс. тонн.

Транзит российского зерна по железной дороге снизился более существенно — на 50%, отмечает Sputnik Латвия. И в перспективе ожидается полный уход российского зерна из латвийского порта.

Сейчас основная часть российского зерна идет через порт Новороссийска на юге, а также через порт Лиепая на Северо-Западе. Зерновой грузооборот Латвии оценивается примерно 3,3 млн тонн по итогам 2018 года.

Выбор в пользу Латвии сделан из-за того, что латвийский терминал позволяет разделять сорта пшеницы, а также это связано с неразвитостью данного направления в отечественных портах. Однако в ближайшие пять лет ситуация должна кардинально измениться.

Уже этой весной компания «Новотранс» планирует начать подготовительные работы для строительства терминала в Ленинградской области. Само начало строительства запланировано на лето 2019 года, а завершение работ — в 2024 году. К этому моменту, в Усть-Луге можно будет переваливать зерно, а также в порту появятся дополнительные мощности для перевалки генеральных грузов и пищевых продуктов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM , до 2020 года прогнозируется прирост грузооборота морских портов России на Балтике в объеме, из которых существенная часть будет обеспечена за счет переориентации российских грузопотоков из портов Прибалтики на отечественные порты.

Ожидается, что на территории России будет также создан новый угольный терминал в порту Усть-Луга. Кроме этого, в январе 2019 года компания «Лукойл» заявила о заинтересованности в строительстве сухогрузного терминала по перевалке кокса, угля и окатышей в Ленобласти.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ленобласти ищут место под новый порт для перевалки удобрений

Читайте развитие сюжета: Без Прибалтики: Россия ищет новые пути для экспорта угля