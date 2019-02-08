Пятница, 8 Февраля 2019 года
11:47:35 МСК

Порты: российское зерно начинает уходить из Латвии

Экономика

Несмотря на рост объемов перевалки в 2018 году, с начала 2019 года порт Лиепая теряет грузооборот, в частности — долю российского зерна

Лиепая, Латвия, 8 февраля 2019, 11:47 — REGNUM  Грузооборот порта Лиепая в Латвии за январь 2019 года составил 567,8 тыс. тонн, что на 11,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Как сообщает «ПортНьюс» со ссылкой на администрацию порта, объем перевалки одного из основных грузов порта, зерновых, сократился на 14% до 246,7 тыс. тонн.

Транзит российского зерна по железной дороге снизился более существенно — на 50%, отмечает Sputnik Латвия. И в перспективе ожидается полный уход российского зерна из латвийского порта.

Сейчас основная часть российского зерна идет через порт Новороссийска на юге, а также через порт Лиепая на Северо-Западе. Зерновой грузооборот Латвии оценивается примерно 3,3 млн тонн по итогам 2018 года.

Выбор в пользу Латвии сделан из-за того, что латвийский терминал позволяет разделять сорта пшеницы, а также это связано с неразвитостью данного направления в отечественных портах. Однако в ближайшие пять лет ситуация должна кардинально измениться.

Уже этой весной компания «Новотранс» планирует начать подготовительные работы для строительства терминала в Ленинградской области. Само начало строительства запланировано на лето 2019 года, а завершение работ — в 2024 году. К этому моменту, в Усть-Луге можно будет переваливать зерно, а также в порту появятся дополнительные мощности для перевалки генеральных грузов и пищевых продуктов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM , до 2020 года прогнозируется прирост грузооборота морских портов России на Балтике в объеме, из которых существенная часть будет обеспечена за счет переориентации российских грузопотоков из портов Прибалтики на отечественные порты.

Ожидается, что на территории России будет также создан новый угольный терминал в порту Усть-Луга. Кроме этого, в январе 2019 года компания «Лукойл» заявила о заинтересованности в строительстве сухогрузного терминала по перевалке кокса, угля и окатышей в Ленобласти.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ленобласти ищут место под новый порт для перевалки удобрений

Читайте развитие сюжета: Без Прибалтики: Россия ищет новые пути для экспорта угля

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Морские порты России и транзит
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить