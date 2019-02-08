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В День святого Валентина в России стартуют продажи смартфон Xiaomi Mi Mix 3

Экономика

В России модель смартфона компания Xiaomi представила 7 февраля

Москва, 8 февраля 2019, 11:51 — REGNUM  Старт продаж смартфона Xiaomi Mi Mix 3, выполненный в форм-факторе слайдера, произойдет 14 февраля. Об этом 7 февраля сообщается на сайте ferra.ru.

Сделать селфи и получить доступ к значкам приложений можно сдвинув экран смартфона вниз. Модель выдержит 300 тыс. циклов открытия-закрытия. В смартфоне есть сканер отпечатков пальцев, который расположен на задней панели.

Российская версия смартфона предполагается с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Xiaomi Mi Mix 3 выполнен в трех цветах: черном, синим и зеленом. Модель оснащена беспроводной зарядкой. Цена смартфона-слайдера составит 44 990 рублей.

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