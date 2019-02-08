В Ялте остановили строительство не совсем законной высотки

Ялта, Крым, , 11:34 — REGNUM Из-за многочисленных нарушений в Ялте остановлено строительство десятиэтажного многоквартирного дома. Об этом 8 февраля заявил министр строительства и архитектуры Крыма Михаил Храмов.

«Строительство на улице Таврическая ведётся с нарушением градостроительных норм и правил. По данным муниципального контроля администрации Ялты, здесь также превышена максимальная площадь застройки. Если комиссия службы капстроительства признает дом построенным самовольно либо с нарушениями, у ресурсоснабжающих организаций появится возможность отключить его от коммуникаций. После этого передадим документы в суд для сноса этого объекта», — отметил министр.

Также отметим, что местные жители неоднократно заявляли в соцсетях о том, что строительство этого многоэтажного дома наносит ущерб их жилым домам и близлежащим дорогам.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным вице-премьера РК Евгения Кабанова, Ялта является абсолютным лидером по числу незаконных самостроев на полуострове.

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