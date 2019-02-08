В Советской Гавани Хабаровского края построят новую больницу

Хабаровск, , 11:42 — REGNUM В Советской Гавани Хабаровского края построят новую современную больницу. Такое решение принял глава региона Сергей Фургал по итогам инспекционной поездки на побережье Татарского пролива. Сегодня ЦРБ Советской Гавани размещается в 28 помещениях, которые разбросаны по всему городу, последний раз ремонт здесь делали в 1991 году, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Проект строительства нового больничного комплекса уже есть. Но реализация требует времени.

«Необходимо по максимуму перенести все отделения в одно место. Пусть это будет территория одного корпуса, в котором есть базовые коммуникации. Строительство потребует времени, поэтому нужно сделать капремонт старого здания, в котором разместится максимально возможное количество отделений. Обязательно проконтролируйте, чтобы и прилегающая территория, и дороги были приведены в надлежащее состояние», — поручил губернатор.

Министр здравоохранения края Александр Витько сообщил, что новый больничный комплекс будет рассчитан на прием 30 тыс. пациентов в год. По предварительной оценке, стоимость строительства оценивается от 2,6 до 4 млрд рублей. За счет этих средств власти планируют, в том числе, обеспечить жильем врачей.

В соседнем Ванино Сергей Фургал также осмотрел ЦРБ. Там тоже есть проблемы — срочного ремонта требует помещение скорой помощи, поликлиники.

«Я ознакомился с расчетами по поликлинике. Речь идет о 30 млн рублей. Думаю, мы изыщем эти деньги. В поликлиники ежедневно обращаются, люди, семьи с детьми. Мы обязаны создать для них условия», — подчеркнул Фургал.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Хабаровского края Сергей Фургал побывал с инспекцией на побережье Татарского пролива, где расположены Ванинский и Советско-Гаванский районы. Глава региона встретился с населением, обратил внимание на проблему, связанную с морским торговым портом Ванино — люди продолжают жаловаться на угольную пыль.