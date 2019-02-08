Липецкая область возглавила рейтинг инвестиционной активности субъектов РФ

Липецк, , 11:27 — REGNUM Липецкая область заняла первое место в январском рейтинге инвестиционной активности регионов по версии редакции делового журнала «Инвест-Форсайт». Как сообщила пресс-служба областной администрации, лидерство среди субъектов РФ регион сохраняет рекордное время — на протяжении пяти месяцев подряд.

Рейтинг основывается на сообщениях о запускаемых и реализуемых в субъектах РФ инвестиционных проектах. По отраслевой структуре проектов, реализуемых на территории Липецкой области, регион вышел на первое место в рейтинге благодаря сообщениям об инвестициях в отраслях АПК, промышленности, ЖКХ и инфраструктуры.

«Мы ищем сторонников, готовых инвестировать и реализовывать самые разные проекты на территории Липецкой области. При взаимной заинтересованности и конструктивном сотрудничестве мы сможем добиться серьезного роста в этой сфере», — заявил врио главы региона Игорь Артамонов.

Первое место в рейтинге во многом объясняется тем, что в области эффективно работает особая экономическая зона. В 2019 году в ОЭЗ ППТ «Липецк» планируется запуск не менее шести новых предприятий. Масштабный проект запускается в животноводстве: липецкое ООО «Черкизово-Свиноводство», входящее в группу «Черкизово», получает кредит в размере 15,4 млрд рублей для строительства, реконструкции и модернизации свиноводческих комплексов.

Также Липецкая область приступила к выполнению национального проекта «Экология». Региональный проект «Чистый воздух» позволит снизить уровень загрязнения воздуха в Липецке путем уменьшения общего объема выбросов загрязняющих веществ. Региональные проекты «Чистая страна» и «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» направлены на повышение эффективности обращения с отходами производства и потребления.

Почти 1,5 млрд рублей из федерального бюджета получит регион на решение мусорного вопроса в рамках программы «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами». Из регионального бюджета будет направлено еще 545 млн рублей. Выделенные средства пойдут на строительство мусоросортировочных комплексов в четырех районах, а также на покупку оборудования для утилизации ТКО.