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Жители Малайзии собрали $49 млн на покрытие госдолга страны

Экономика

Министр финансов Малайзии выразил признательность и благодарность всем жителям Малайзии, которые сделали пожертвования в «Фонд надежды Малайзии»

Жители Малайзии собрали $49 млн на покрытие госдолга страны
Eric Teoh
Флаг Малайзии

Куала-Лумпур, 8 февраля 2019, 11:19 — REGNUM  Количество пожертвований, полученных от малайзийского сообщества достигло 202 млн ринггитов или 49 млн долларов США. Как сообщает Antaranews, средства пойдут на выплату государственного долга страны.

Министр финансов Малайзии Лим Гуан Энг от лица правительства выразил признательность и благодарность всем жителям Малайзии, которые внесли свои средства в качестве пожертвований в специальный «Фонд надежды Малайзии».

«Их вклад отражает верность и любовь к родине», — отметил он.

На заседании кабинета министров 2 января 2019 года было решено продлить срок пожертвований на две недели до 14 января. Взносы, внесенные после этого периода, были возвращены отправителям.

Как сообщало ИА REGNUM, государственный долг Малайзии в 2018 году превысил 250 млрд долларов США.

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