Жители ивановского Юрьевца остались без тепла

Юрьевец, Ивановская область, , 11:11 — REGNUM Около 700 человека остались без тепла из-за аварийного отключения котельной в городе Юрьевце Ивановской области утром 8 февраля. По информации пресс-службы ГУ МЧС по региону, авария произошла около 08:25

«Работы по восстановлению теплоснабжения и запуска котельной ведутся», — сообщила пресс-служба.

По информации IvanovoNews, в зону отключения попало 47 многоквартирных жилых домов с общим населением 716 человек, включая 150 детей, а также детский сад, школа и школа-интернат. Причиной отключения стала аварийная остановка работы котла в котельной из-за некачественного топлива. Аварийно-восстановительные работы планируется завершить к 12:00 8 февраля.

Отметим, что сейчас в Юрьевце морозно — температура воздуха составляет около — 7 градусов.