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Компания Volvo Cars стала заложником торговой войны США и Китая

Экономика

Китайская компания Volvo Cars сообщила о снижении маржинальности в 2018 году из-за торговой войны Пекина с Вашингтоном

Компания Volvo Cars стала заложником торговой войны США и Китая
Эмблема Volvo

Пекин, 8 февраля 2019, 10:56 — REGNUM  Шведский автопроизводитель Volvo Cars (принадлежит китайской компании Geely) терпит убытки из-за торговой войны между Китаем и США, заявил генеральный директор компании Хакан Самуэльссон 7 февраля, сообщает Reuters.

Рентабельность Volvo Cars упала с 6,7% до 5,6%. Чтобы сохранить прибыль, компания увеличит объемы и сократит эксплуатационные расходы, сообщил генеральный директор Хакан Самуэльссон. Он добавил, что если США всё-таки введут пошлины на европейские автомобили, то это приведет не только к серьезным проблемам у компании Volvo, но и в целом негативно отразится на всех европейских производителей.

Напомним, компания Volvo усиливает свои позиции в сегменте автомобилей премиум-класса. Так в 2018 году продажи «люксовых» автомобилей в Китае проявили себя лучше, чем продажи автомобилей массового сегмента.

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Торговые войны США
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