В Казахстане назвали преимущества общего рынка госзакупок в ЕАЭС

Астана, , 10:55 — REGNUM Создание общего рынка государственных закупок в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) откроет новые возможности для казахстанского бизнеса, заявил председатель Сената Казахстана Касым-Жомарт Токаев на правительственном часе, сообщает издание BNews.

По его словам, открытие госзакупок странами ЕАЭС предоставит предпринимателям Казахстана доступ к рынку в объеме $100 млрд, что в 12 раз больше казахстанского рынка государственных закупок.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля министр национальной экономики Тимур Сулейменов заявил, что страны ЕАЭС согласовали перечь из 70 препятствий для торговли в рамках Союза. Для устранения барьеров реализуется дорожная карта на 2018−2019 годы.

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