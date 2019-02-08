В Казахстане рассказали об устранении торговых препятствий в рамках ЕАЭС

Астана, , 10:34 — REGNUM Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) согласовали перечень из 70 барьеров для торговли в рамках Союза, заявил министр национальной экономики Казахстана Тимур Сулейменов, сообщает 8 февраля агентство «Казинформ».

Министр отметил, что для устранения препятствий утверждена дорожная карта на 2018−2019 годы. Сулейменов добавил, что документ направлен на повышение предпринимательской активности и обеспечение свободного перемещения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля Тимур Сулейменов заявил, что применение антидемпинговых мер в отношении производителей из Китая, Малайзии, Индии и с Украины позволило Казахстану нарастить экспорт некоторых видов труб.

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