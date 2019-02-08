Правительство Танзании поддержит исследователей альтернативной энергии

Дар-эс-Салам, Танзания, , 10:17 — REGNUM Правительство Танзании заявило, что продолжит поддерживать инициативу предпринимателей, которые исследуют альтернативные источники энергии, сообщает издание Mwananchi.

Об этом заявил 7 февраля 2019 года министр управления заместителя президента по вопросам защиты окружающей среды Джануари Макамба на дебатах, подготовленных изданием коммуникационной компанией Mwananchi Communications Limited (MCL) совместно с компанией вещания ITV Redio One в Дар-эс-Саламе. На дебатах обсуждался вопросы использования угля и защиты природы.

Макамба сообщил, что ему приятно видеть молодых людей, занимающихся поиском альтернативных источников энергии вместо дров и угля, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

«В области Табора я встретился с молодыми людьми, которые пытаются создать альтернативу каменному углю, я связался с высокопоставленными лицами, чтобы те оказали поддержку молодым людям, такую же помощь я предоставлю каждому, кто также захочет исследовать альтернативные источники энергии», — заявил Макамба.