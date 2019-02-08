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В Казахстане назвали преимущества антидемпинговых мер в рамках ЕАЭС

Экономика

Антидемпинговые меры были введены в строгом соответствии с нормами ВТО

Астана, 8 февраля 2019, 10:16 — REGNUM  Применение антидемпинговых мер в отношении производителей из Китая, Малайзии, Индии и с Украины позволило Казахстану нарастить экспорт отдельных видов труб на 60% и увеличить производство подшипников на 11%. Об этом заявил министр национальной экономики республики Тимур Сулейменов, сообщает 8 февраля агентство «Казинформ».

Министр подчеркнул, что антидемпинговые меры были введены в строгом соответствии с нормами ВТО. По данным министерства национальной экономики, антидемпинговые меры применяются в отношении подшипников качения, некоторых видов стиральных труб и других изделий из металла.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля заместитель председателя правительства Казахстана Аскар Мамин заявил, что в связи с ужесточением денежно-кредитных условий в рамках ЕАЭС необходимо ввести единую систему маркировки и прослеживаемости.

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Евразийский экономический союз (ЕАЭС)
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