В Казахстане назвали преимущества антидемпинговых мер в рамках ЕАЭС

Астана, , 10:16 — REGNUM Применение антидемпинговых мер в отношении производителей из Китая, Малайзии, Индии и с Украины позволило Казахстану нарастить экспорт отдельных видов труб на 60% и увеличить производство подшипников на 11%. Об этом заявил министр национальной экономики республики Тимур Сулейменов, сообщает 8 февраля агентство «Казинформ».

Министр подчеркнул, что антидемпинговые меры были введены в строгом соответствии с нормами ВТО. По данным министерства национальной экономики, антидемпинговые меры применяются в отношении подшипников качения, некоторых видов стиральных труб и других изделий из металла.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля заместитель председателя правительства Казахстана Аскар Мамин заявил, что в связи с ужесточением денежно-кредитных условий в рамках ЕАЭС необходимо ввести единую систему маркировки и прослеживаемости.