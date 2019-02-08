В Росрыболовстве предложили увеличить улов трески на Дальнем Востоке на 25%

Тверь, , 10:05 — REGNUM Увеличение общего допустимого улова для трески в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне на 25% одобрил совет директоров рыбохозяйственных научно-исследовательских институтов при руководителе Федерального агентства по рыболовству, сообщила пресс-служба ведомства.

В сообщении отмечается, что возможность увеличения улова рассматривалась для Западно-Беринговоморской и Чукотской зон. Выступая на выездном заседании совета в Тверской области, руководитель Тихоокеанского филиала ФГБНУ «ВНИРО» Алексей Байталюк отметил, что хорошее состояние запаса и благоприятные гидрологические условия позволяют обосновать добавку к установленному на 2019 год допустимому улову — 80 тыс. тонн еще 20 тыс. тонн.

Предполагается, что такая корректировка позволит частично компенсировать снижение улова трески в Баренцевом море в 2019 году в сравнении с 2018 годом до 310 тыс. тонн.

Ранее в ведомстве сообщали о рекордном за последние 26 лет объёме добычи водных биоресурсов в 2018 году.

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