В Казахстане отметили необходимость введения системы маркировки в ЕАЭС

Астана, , 09:56 — REGNUM Введение системы маркировки и прослеживаемости товаров в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) приобретает дополнительную актуальность, заявил заместитель председателя правительства Казахстана Аскар Мамин, сообщает 8 февраля агентство «Казинформ».

По его словам, на фоне ужесточения денежно-кредитной политики наблюдается сокращения пространства для инвестиций. Мамин считает, что странам ЕАЭС необходимо усилить сотрудничество в поисках новых источников роста.

Заместитель премьер-министра привел пример с введением маркировки на меховые изделия в республике. По его словам, пилотный проект позволил повысить налоговые поступления на 40%.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля председатель Сената Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что интеграция на пространстве ЕАЭС должна основываться на экономической целесообразности.

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