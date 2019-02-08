Пятница, 8 Февраля 2019 года
10:16:22 МСК

Северная Осетия оказалась регионом с самыми загрязнеными почвами

Экономика

Почти треть почв республики заражена свинцом и кадмием

Владикавказ, 8 февраля 2019, 09:51 — REGNUM  Северная Осетия стала единственным регионом Северо-Кавказского федерального округа, который вошел в число субъектов РФ с самыми загрязненными почвами. Согласно данным Минприроды РФ, по доле неблагоприятных проб почвы по санитарно-химическим показателям республика заняла пятое место в списке.

Таких «грязных» территорий в регионе 23,2%. Об этом говорится в докладе ведомства о состоянии и охране окружающей среды в России. Не лучше обстоят дела и по другим показателям загрязненности почвы. Так, загрязнено тяжелыми металлами 29,1% территории РСО-Алании — третье место в списке после Приморского края и Кировской области. А по уровню загрязнения свинцом и кадмием Северная Осетия стала антилидером среди российских регионов с показателем 29,1%.

Основными факторами, влияющими на уровень загрязнения почв, по данным Минприроды, являются увеличение образования отходов, выбросы предприятий металлургической, нефтеперерабатывающей и других отраслей промышленности, а также загрязнение бытовыми отходами.

Власти и жители республики не раз поднимали вопрос экологии в связи с работой завода «Электроцинк». Вредное производство стало причиной увеличения заболеваемости серьезными болезнями, в том числе раком, считают в республике.

Читайте также: Самая чистая почва оказалась в субъектах СКФО. И самая грязная — тоже

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года Роспотребнадзор назвал субъекты Российской Федерации с самой чистой и грязной почвой. В этом списке Северная Осетия также заняла одно из первых мест по загрязненности почвы. В числе субъектов-лидеров, где наименьшее превышение нормативов по вредным веществам в почве, оказались Чечня, Ингушетия, Кабардино-Балкария и Дагестан.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Проблемы экологии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить