Северная Осетия оказалась регионом с самыми загрязнеными почвами

Владикавказ, , 09:51 — REGNUM Северная Осетия стала единственным регионом Северо-Кавказского федерального округа, который вошел в число субъектов РФ с самыми загрязненными почвами. Согласно данным Минприроды РФ, по доле неблагоприятных проб почвы по санитарно-химическим показателям республика заняла пятое место в списке.

Таких «грязных» территорий в регионе 23,2%. Об этом говорится в докладе ведомства о состоянии и охране окружающей среды в России. Не лучше обстоят дела и по другим показателям загрязненности почвы. Так, загрязнено тяжелыми металлами 29,1% территории РСО-Алании — третье место в списке после Приморского края и Кировской области. А по уровню загрязнения свинцом и кадмием Северная Осетия стала антилидером среди российских регионов с показателем 29,1%.

Основными факторами, влияющими на уровень загрязнения почв, по данным Минприроды, являются увеличение образования отходов, выбросы предприятий металлургической, нефтеперерабатывающей и других отраслей промышленности, а также загрязнение бытовыми отходами.

Власти и жители республики не раз поднимали вопрос экологии в связи с работой завода «Электроцинк». Вредное производство стало причиной увеличения заболеваемости серьезными болезнями, в том числе раком, считают в республике.

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Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года Роспотребнадзор назвал субъекты Российской Федерации с самой чистой и грязной почвой. В этом списке Северная Осетия также заняла одно из первых мест по загрязненности почвы. В числе субъектов-лидеров, где наименьшее превышение нормативов по вредным веществам в почве, оказались Чечня, Ингушетия, Кабардино-Балкария и Дагестан.