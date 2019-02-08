«Умные электросчетчики»: Компания Ротенберга станет монополистом на рынке?

Москва, , 09:49 — REGNUM Монополистом на рынке интеллектуальных электросчетчиков в России может стать компания «Современные радио технологии» (СРТ), принадлежащая на 45% Игорю Ротенбергу (старший сын Аркадия Ротенберга). Об этом, как передает газета «Ведомости», говорится в тексте направленного в Минэнерго письма замминистра цифрового развития связи и информационных технологий РФ Алексея Соколова.

«Использование протокола передачи данных компании СРТ может стать обязательным для всех систем интеллектуального учета электроэнергии», — пишет газета, ссылаясь на письмо.

Отмечается, что Минкомсвязи предлагает использовать радиотехнологию LPWAN и протокол XNB (разработанный СРТ) для передачи данных с умных счетчиков в систему учета.

Отправку и получение письма уже подтвердили представители Минкомсвязи и Минэнерго.

Согласно закону о развитии интеллектуальных систем учета (принятому в 2018 году), с 1 июля 2020 г. в РФ сетевые и ресурсоснабжающие организации должны устанавливать умные счетчики, которые сами передадут данные о потреблении энергии и сигналы о взломе или неисправности. Устанавливаться умные счетчики планируется по мере выхода из строя старых.

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