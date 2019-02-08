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«Росгеология» определится с лучшим вариантом ликвидации отходов БЦБК к июлю

Экономика

Сначала необходимо получить заключения о реальном составе отходов на картах-накопителях комбината

Байкальск, Иркутская область, 8 февраля 2019, 09:37 — REGNUM  Специалисты «Росгеологии» завершат корректировку проекта ликвидации отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) в июле, после завершения опытных работ, связанных с поиском лучшего проекта ликвидации отходов предприятия с последующим переводом их во вторичный продукт. Об этом сообщила пресс-служба холдинга.

«Мы проводим опытные работы, в ходе которых опробуем технологии по обезвоживанию. Создаем сеть производственно-экологического контроля, которая позволит мониторить подземные воды вокруг карт по разным показателям», — сообщил директор департамента экологических проектов АО «Росгеология» Артём Полтавский в ходе выездного совещания законодательного собрания Иркутской области в городе Байкальске.

По его словам, в настоящее время завершены инженерные изыскания на картах-накопителях Байкальского ЦБК и началась камеральная обработка результатов.

«В настощее время компания активно работает с образцами отходов, главная задача — снизить класс их опасности», — сказал Полтавский.

АО «Росгеология» (с помощью дочерней компании ООО «РГ-Экология») в 2018 году за собственные средства проводит опытно-промышленные работы с целью уточнить содержимое десяти переданных карт-шламонакопителей. Пробы твердых и жидких отходов были отправлены на лабораторные анализы в Центр лабораторного анализа и технических измерений (ЦЛАТИ) для получения заключения о реальном составе отходов БЦБК.

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