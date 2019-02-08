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Общий рынок ЕАЭС не должен влиять на стоимость ГСМ в Казахстане — сенатор

Экономика

К 2025 году в рамках ЕАЭС планируется сформировать общие рынки газа, нефти и нефтепродуктов

Астана, 8 февраля 2019, 09:34 — REGNUM  Создание общего рынка газа, нефти и нефтепродуктов в рамках ЕАЭС не должно привести к росту розничных цен на ГСМ в Казахстане, заявил председатель Сената республики Касым-Жомарт Токаев, сообщает 8 февраля агентство «КазТАГ».

В ходе своего выступления в Сенате Токаев отметил, что правительство Казахстана должно усилить меры защиты товаропроизводителей Казахстана в рамках ЕАЭС. Это необходимо для того, чтобы оградить казахстанский рынок от импорта товаров, отметил Токаев.

По данным Росстата, по состоянию на 1 февраля цены на бензин в России в январе повысились на 0,8%. В январе стоимость бензина марки АИ-92 в Казахстане снизилась в среднем на 5%.

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Евразийский экономический союз (ЕАЭС)
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