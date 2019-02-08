Нацбанк Украины ожидает $12,2 млрд переводов от мигрантов в 2019 году

Киев, , 09:33 — REGNUM В 2019 году объём переводов трудовых мигрантов на Украину вырастет до $12,2 млрд, заявил глава совета национального банка Богдан Данилишин 7 февраля на своей странице в социальной сети Facebook.

Чиновник рассказал о географическом распределении денежных переводов:

«Четвёртый год подряд растут денежные переводы из Польши — с $1,4 до $3,6 млрд, из России за последние годы произошло существенное уменьшение — с $1,7 до $1,1 млрд», — рассказал Данилишин.

Он также отметил, рост переводов из США, Италии, Великобритании, Германии, Кипра и Израиля.

Данилишин напомнил, что по данным Мирового банка, начиная с 2016 года, объём переводов трудовых мигрантов превышает 10% ВВП Украины, а также прямые иностранные инвестиции в экономику страны.

«Нет ни одной страны, чья история успеха базировалась бы на переводах из-за рубежа. Другими словами, нет примера страны, в которой денежные переводы стимулировали бы её экономическое развитие», — подытожил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году суммарный объём денежных переводов на Украину достиг $11 млрд. Сколько денег украинские мигранты привезли в страну минуя электронные платёжные системы — неизвестно.

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