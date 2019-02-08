Тольяттинский завод выпустил спортивную Lada Vesta в полицейском оформлении

Тольятти, Самарская область, , 09:30 — REGNUM К отправке с завода «АвтоВАЗ» готовы спортивные Lada Vesta в полицейском оформлении, 8 февраля сообщается на сайте njcar.ru

Вероятно, в ГИБДД решили купить для служебных нужд несколько отечественных спортивных седанов, цена которых более миллиона рублей за каждый. Очевидцы сфотографировали на тольяттинском автозаводе спортивные Vesta в полицейском оформлении — с маячками и характерными цветовыми обозначениями на кузове. Спецмашины стояли на автовозе.

Сообщается, что машины оснащены информационно-развлекательным комплексом. Предполагается, что спортивные Lada Vesta могут направить в Москву. Глава ГИБДД Московской области Виктор Коваленко недавно заявлял, что планируется приобрести несколько спортивных автомобилей для контроля стритрейсеров на дорогах.

Напомним, мощность 1,8-литрового двигателя спортивной версии Lada Vesta — 145 лошадиных сил. Машина разгоняется до 100 км/час за 9,6 секунды. Максимальная скорость спортивной Lada Vesta — 193 км/ч. Стоимость автомобиля превышает 1 млн рублей.

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