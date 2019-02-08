В Сенате Казахстана назвали основу интеграции в ЕАЭС

Астана, , 09:15 — REGNUM Главным двигателем интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) служит экономическая интеграция, заявил председатель Сената Казахстана Касым-Жомарт Токаев на правительственном часе в Сенате, сообщает 8 февраля агентство «Казинформ».

Сенатор также призвал не увлекаться частым внесением изменений в договор о ЕАЭС. По его мнению, это может привести к искажению самой сути интеграции.

Токаев добавил, что правительству Казахстана необходимо усилить защиту казахстанских производителей для импортозамещения. Сенатор призвал занять принципиальную позицию в ЕАЭС по данному вопросу.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля в Сенате парламента Казахстана проходит правительственный час, посвященный политике республики в ЕАЭС. В ходе заседания Касым-Жомарт Токаев заявил, что союз стал существенным фактором в международных отношениях.

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